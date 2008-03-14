古特雷斯將擔任聯合國第九任秘書長

2016年1月1日開始五年任期

聯合國安理會繼日前舉行第六輪意向性投票並確認葡萄牙前總理、前聯合國難民事務高級專員古特雷斯為“各方明確支持的候選人”之後，6日又舉行正式會議，以鼓掌表決的方式通過決議，決定向聯大正式推薦古特雷斯擔任聯合國第九任秘書長。

安理會本月輪值主席國俄羅斯的常駐聯合國代表丘爾金（Vitaly Churkin）6日向記者宣布，安理會正式提名古特雷斯擔任下屆聯合國秘書長。有記者現場提問：古特雷斯身上的何種品質足以讓他擔當這一重任？丘爾金表示，盡管女性擔任秘書長和地理區域這兩個因素都得到了考慮，但最終還是要從候選人中推選一位最適合的人選擔任秘書長這一重要職務。

丘爾金表示，首先他認為古特雷斯身上有許多優秀的品質。當然其他候選人也有很多過硬的品質。從同安理會和聯合國成員國的諸多交談當中，他可以感覺到，人們普遍認為古特雷斯首先具有很強的聯合國履曆。古特雷斯曾擔任聯合國難民事務高級專員一職長達10年。作為難民高專，他需要到世界各地去訪問，目睹我們需要加以應對的一些最為可怕的沖突。當然另一方面，他是一位高級別的政治家，他曾擔任他的國家的總理。他是一位願意同所有人交談、傾聽所有人意見並敢於表達自己意見的人。他性格外向、開放。所以他是一位非常好的人選。

在安理會正式通過推舉古特雷斯擔任下屆秘書長的決議後，丘爾金隨即前往聯大主席辦公室，將安理會的一份正式推薦信函交給71屆聯大主席湯姆森。湯姆森早些時候曾表示，將根據《聯合國憲章》和相應議事規則就新一屆秘書長的任命在聯大采取行動。

另一方面，正在歐洲進行訪問的潘基文秘書長在獲悉古特雷斯當選的消息後在第一時間致電向其表示祝賀。6日，他在意大利首都羅馬同該國總統馬塔雷拉舉行工作午餐後向記者表示，挑選古特雷斯擔任下屆秘書長是一個極好的選擇。

他表示，在古特雷斯作為聯合國難民高專長時間和出色的履行其職責時，他們曾一道密切工作。古特雷斯對被迫逃離家園的數百萬人表現出了深切的同情。他夜以繼日地工作，有效地組織行動來對他們提供援助。

潘基文表示，古特雷斯作為前葡萄牙總理的經驗、對國際事務的廣泛了解和充滿活力的智慧將為他在一個關鍵的時期領導聯合國提供幫助。

潘基文表示，他和他的同事們期待著與古特雷斯和他的團隊一道緊密工作，確保實現順利過渡。潘基文表示，在古特雷斯履行其重大的新的責任時，他祝願古特雷斯取得成功。

古特雷斯於1949年4月30日生於葡萄牙裏斯本。他在1995年至2002年擔任葡萄牙總理，並在2005年6月至2015年12月任聯合國難民高級專員。

供稿：聯合國新聞中心



